Психолог объяснила, почему подросткам тяжело учиться с 8 утра

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Обучение с 08:00 не приносит сильного дискомфорта младшеклассникам, в отличие от старшеклассников. Это происходит из-за того, что большинство детей до трех лет считаются жаворонкам, но в процессе взросления многие из них становятся совами. Об этом рассказала психолог Анастасия Екушевская.

"Пик умственной активности у подростков начинается примерно в 11:00–12:00. Поэтому родители должны четко отслеживать, комфортно ли ребенку в процессе обучения", – передает "Газета.ру" слова врача.

Специалист также объяснила, как понять по нескольким признакам, что школьнику не подходит расписание. По ее словам, ребенок может часто болеть, чувствовать усталость, жаловаться на головные боли. Обычно это поведение свидетельствует о том, что расписание слишком насыщенно или не соответствует его биологическим ритмам. Также у ребенка может быть плохое настроение, раздражительность, нежелание идти в школу.

Эксперт добавила, что о проблемах может свидетельствовать расстройство сна. Ребенок может долго не засыпать, бодрствовать по ночам, жаловаться на сонливость. Кроме этого, у школьника возможно снижение интереса к учебе.

"Помимо этих признаков, важно регулярно общаться с ребенком и спрашивать его о том, как он себя чувствует, что ему нравится в школе, а что – нет. Если он испытывает стресс или дискомфорт из-за школьного расписания, необходимо рассмотреть возможность его коррекции", – сказал психолог.

Екушевская отметила, что взрослому стоит рассмотреть переход на семейный формат обучения, если ребенку очень сложно интегрироваться в школьное расписание и это отражается на его академических успехах.

Ранее сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что люди, которые поздно ложатся спать и поздно встают, подвержены большим рискам развития генерализованных тревожных расстройств и депрессий. По словам эксперта, не бывает чистых сов и жаворонков. Есть смешанные типы и ситуативные факторы, которые приводят к появлению того или иного хронотипа.

По информации сомнолога, человек склоняется к той или иной модели поведения в зависимости от периода и ситуации, затем она превращается в особенность психики. Деление на жаворонков и сов – это описание функционального состояния нервной системы.

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