Невролог перечислила признаки качественного сна

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Продолжительность не менее семи часов, возможность засыпать без снотворного и чувство бодрости по утрам считаются признаками качественного сна. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Анна Лацинова.

Результаты одного из последних исследований ученых Гарвардского университета показали, что качественный сон на 23% снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 19% – от рака различной локализации. По словам эксперта, существуют признаки, по которым можно определить стабильность сна.





Анна Лацинова врач-невролог Первая характеристика – его продолжительность: спать нужно не менее семи-восьми часов в сутки. В течение дня мы очень активны, и нашей нервной системе и всему телу нужен отдых. Ученые определили, что именно такого времени достаточно для него. Так успевает восстановиться наш мозг, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт и весь организм.

Если человек испытывает трудности с засыпанием не более двух раз в неделю, то такой сон тоже можно считать качественным.

"Если проблемы все-таки есть, то нужно пробовать все методы: расслабляющая ванна, массаж, занятия спортом. Также есть "армейский" способ уснуть. Для этого нужно поочередно напрягать мышцы на несколько секунд – сначала стопы, затем ноги, бедра, живот и выше. Так можно сконцентрироваться на теле и отвлечься от ненужных мыслей", – рассказала невролог в интервью программе "Доктор 24".

Третий признак – возможность засыпать без снотворного.





Анна Лацинова врач-невролог Люди, которые живут в постоянном стрессе, могут достаточно часто принимать препараты для того, чтобы уснуть. И начинается привыкание. Ведь это не самые простые химические вещества.

По словам невролога, если человек пьет снотворное раз в неделю, в этом нет ничего страшного. Но когда это превращается в привычку – это тревожный сигнал.

"Вместо снотворного лучше принимать препараты с мелатонином. Однако это тоже химическое вещество, и лучше проконсультироваться с врачом", – отметила она.

Четвертая характеристика хорошего сна – чувство бодрости после пробуждения не менее пяти раз в неделю, заключила невролог.

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