Психолог дала несколько советов о том, как быстро и легко засыпать

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Чтобы быстро и легко заснуть, следует за час-два до этого перестать использовать гаджеты, посоветовала психолог Евгения Пименова. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт подчеркнула, что очень важно наладить свой распорядок дня. Лучше всего ложиться спать в одно и то же время, отметила Пименова. Не стоит продолжать смотреть сериалы, если уже появилось желание заснуть, поскольку позднее погрузиться в сон будет сложнее. По словам специалиста, вечером будет полезно прогуляться.

Перед сном не стоит проводить много времени с гаджетами, поскольку они перевозбуждают нервную систему, предупредила психолог. Лучше отложить их за час-два до этого, рекомендовала она. Также нельзя допускать вечернего переедания, следует исключить интеллектуальные или физические нагрузки.

"Создайте ритуалы перед сном. Вы можете подобрать их специально для себя, то, что подойдет только вам. Свечи, теплая ванна, книга, спокойная музыка, медитация, что-то, что, во-первых, будет вас расслаблять, а во-вторых, со временем станет сигналом для вашей психики для отхода ко сну", – посоветовала Пименова.

Она также отметила, что не следует есть сладкое или жирное на ночь. Специалист обратила внимание, что такие продукты будут оказывать стимулирующее действие, после чего заснуть будет сложнее.

Психолог уверена, что прогулка на свежем воздухе лучше всего подойдет для того, чтобы подготовиться ко сну.

"Это в принципе полезная привычка для здоровья, а во-вторых, монотонная ходьба помогает справиться с тревожными мыслями, которые, в свою очередь, являются частыми спутниками бессонницы", – объяснила эксперт.

Ранее врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева объясняла, что неправильный подбор подушки приводит к нарушению сна, болям в спине и шее. Некачественный сон, в свою очередь, приводит к ощущению разбитости, снижению работоспособности, плохому настроению, утомляемости, сонливости и другому.

Чтобы таких проблем не возникало, важно выбирать высоту подушки по длине плеча. Также нужно учитывать позу, в которой нравится спать больше всего.



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