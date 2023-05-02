Сомнолог рассказала о способе, который поможет побороть тревогу

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Если у человека наблюдаются проблемы со сном и он ощущает тревогу, то ему стоит попробовать позаниматься физическими нагрузками, заявила врач-сомнолог София Черкасова. Об этом сообщает News.ru.

"Гармоническая физическая нагрузка, четыре-пять раз в неделю по 30–60 минут, помогает побороть тревожность, способствует выработке аденозина и перерабатывает кортизол", – объяснила врач.

Если человек начнет заниматься физическими упражнениями на регулярной основе, это обеспечит ему более здоровый сон, отметила Черкасова.

Эксперт подчеркнула, что если человек ощущает тревогу или он обнаружил у себя тревожные расстройства, то ему могут помочь лекарственные препараты, которые должен назначить только врач.

Для того чтобы меньше испытывать чувство тревоги, врач советует не пить напитки с кофеином во второй половине дня и реже отвлекаться на поток информации в Сети.

"Отказ от избыточного скроллинга в интернете, спокойный вечер – все это поможет избегать тревожности", – резюмировала Черкасова.

Ранее врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева объясняла, что неправильный подбор подушки приводит к нарушению сна, болям в спине и шее. Некачественный сон приводит к ощущению разбитости, снижению работоспособности, плохому настроению, утомляемости, сонливости и другому.



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