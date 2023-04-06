Врач рассказала, о каких недугах сигнализирует прерывистый сон

Фото: 123RF/auremar

Прерывистый сон может беспокоить при инфекционных заболеваниях, повышении артериального давления, нарушении ритма сердца или опухоли головного мозга. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам эксперта, зачастую ночной отдых нарушается во время болезни. "Прерывистый сон может быть проявлением инфекционных заболеваний, как бактериальных, так и вирусных. Когда у нас температура повышена, конечно, мы будем плохо спать", – пояснила Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Прерывистость сна может возникнуть и при нарушении мозгового кровообращения на фоне повышения артериального давления. Необязательно, что это именно инсульт. Когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, тоже страдает.

Нарушение ритма и проводимости сердца также может приводить к тому, что человек просыпается ночью, продолжает терапевт. Кроме того, сон часто ухудшается у женщин во время климакса.

"Какие-то тяжелые органические заболевания головного мозга тоже могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли", – заключила эксперт.

Ранее были названы продукты, употребление которых мешает ночью уснуть. В частности, рекомендуется не есть мороженое из-за большого количества сахара в его составе, который провоцирует повышение уровня инсулина в крови. В результате человеку становится труднее отойти ко сну. Кроме того, желательно отказаться от пирожных, сыра и острых приправ.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!