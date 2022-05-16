Эксперт по питанию назвал продукты, мешающие уснуть

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Эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль назвал продукты, мешающие уснуть ночью. Об этом сообщает Life.ru.

"Когда вы едите, ваше тело преобразует пищу в энергию, которая не дает вам заснуть. Из-за ночных перекусов может возникнуть несварение желудка, вызывающее дискомфорт", – отметил эксперт.

По словам Видаля, ночью нельзя есть мороженое из-за сахара, который повышает уровень инсулина и усложняет процесс перехода ко сну. Также эксперт по питанию рекомендовал перед сном отказаться от сыра, острых приправ и пирожных.

Специалист отметил, что в вечернее время лучше съесть банан, потому что он содержит калий и магний. Также перед сном можно съесть богатый кальцием миндаль. Эти вещества расслабляют мышцы, превращая аминокислоту триптофан в вызывающий сон мелатонин.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, можно ли есть шашлык при гипертонии. По словам специалиста, полакомиться жареным мясом могут люди, чье состояние вышло в ремиссию. Однако даже в этом случае порция должна быть небольшой. Дело в том, что соль, майонез и другие пищевые добавки задерживают жидкость в организме, что негативно сказывается на давлении.

