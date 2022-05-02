Диетолог рассказала, можно ли есть шашлык гипертоникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала гипертоникам не есть много шашлыка.

"Когда берется готовый шашлык, там майонез, очень много добавок, соусы соленые. Это задерживает жидкость в организме, и может повышаться артериальное давление", – объясняет специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Шашлык можно есть только в состоянии ремиссии, когда нет повышения давления, и то в ограниченном количестве.

По словам эксперта, давление в организме поднимается по определенным причинам, например из-за атеросклероза, повышенного холестерина в крови. Поэтому следует обращать внимание не только на пищевые добавки, но и на само мясо, чтобы не усугубить проблему.

"Гипертоникам и людям с атеросклерозом, вообще с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно быть очень аккуратными в плане питания", – отмечает Соломатина.

Диетолог советует есть пищу, которая легко усваивается. "Она не должна создавать нагрузку на желудочно-кишечный тракт, потому что так или иначе это все равно связано с сердечно-сосудистой системой. Необходимо, чтобы было нежирное постное мясо в небольших количествах, чтобы его было легко переварить", – говорит врач.

По словам специалиста, шашлык лучше приготовить из рыбы, курицы или индейки. Сочетать его рекомендуется с овощами, которые улучшат процесс переваривания мяса и поддержат микрофлору.





Елена Соломатина врач-диетолог Причина сердечно-сосудистых заболеваний, того же атеросклероза, сейчас коррелирует с неправильной работой микробиома кишечника. Мясо, особенно жаренное, очень негативно влияет на кишечник, поэтому его обязательно нужно компенсировать овощами. То есть держать микробаланс.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила, что злоупотребление шашлыком может вызвать развитие патологических процессов в организме пожилого человека. Также это угощение в больших количествах лучше не есть тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.

