Диетолог рассказала, можно ли есть шашлык гипертоникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала гипертоникам не есть много шашлыка.
"Когда берется готовый шашлык, там майонез, очень много добавок, соусы соленые. Это задерживает жидкость в организме, и может повышаться артериальное давление", – объясняет специалист.
По словам эксперта, давление в организме поднимается по определенным причинам, например из-за атеросклероза, повышенного холестерина в крови. Поэтому следует обращать внимание не только на пищевые добавки, но и на само мясо, чтобы не усугубить проблему.
"Гипертоникам и людям с атеросклерозом, вообще с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно быть очень аккуратными в плане питания", – отмечает Соломатина.
Диетолог советует есть пищу, которая легко усваивается. "Она не должна создавать нагрузку на желудочно-кишечный тракт, потому что так или иначе это все равно связано с сердечно-сосудистой системой. Необходимо, чтобы было нежирное постное мясо в небольших количествах, чтобы его было легко переварить", – говорит врач.
По словам специалиста, шашлык лучше приготовить из рыбы, курицы или индейки. Сочетать его рекомендуется с овощами, которые улучшат процесс переваривания мяса и поддержат микрофлору.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила, что злоупотребление шашлыком может вызвать развитие патологических процессов в организме пожилого человека. Также это угощение в больших количествах лучше не есть тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.
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