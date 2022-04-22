Врач рассказала об опасности шашлыка для пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чрезмерное употребление шашлыка в пожилом возрасте может привести к развитию патологических процессов в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам специалиста, с возрастом в организме человека "накапливаются поломки", это естественный процесс старения. Чрезмерное употребление шашлыка может дополнительно их спровоцировать и поддержать неопластические (опухолевые) процессы, подчеркнула диетолог.

"В избытке шашлык не полезен людям в возрасте 60–65+, так как он содержит большое количество аминокислоты метионина", – рассказывает Королева.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук При злоупотреблении мясом мы можем дать стартовую площадку для прогрессирования имеющихся неопластических процессов. Потому как нарушается система детоксикации организма и при располагающих факторах, в том числе высоком уровне кортизола, могут создаться дополнительные условия для ненужных процессов.

Кроме того, много шашлыка не следует есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, продолжает врач. Опасным в этом случае будет не само мясо (его можно употреблять даже при язве желудка), а способ приготовления, отмечает специалист.

"У человека снижена ферментативная функция желудочно-кишечного тракта, ограничена способность к переработке тяжелых продуктов. Шашлык, например, из свинины – это тяжелый продукт, поэтому совершенно однозначно такую еду есть противопоказано людям с острыми состояниями", – объясняет эксперт.

Тем не менее совсем отказываться от шашлыка не стоит. Важно есть его в меру и правильно готовить. При проблемах с ЖКТ лучше выбирать мясо птицы или кролика, рекомендует врач. "Это более диетическое мясо, его желудочно-кишечный тракт легче воспримет и максимально переработает", – указала Королева.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Если продукт не будет в прямом контакте с огнем и не будет очень острым, можно есть даже при гастрите, тщательно обрезав какие-то сожженные участки мяса. Можно тщательно пережевывая его съесть разово, но не на регулярной основе.

По словам специалиста, в день достаточно одного шампура, на котором будет максимум 3–4 кусочка шашлыка. "Так мы не только получим удовольствие, но и всю питательную ценность из этого продукта", – говорит Королева.

При этом важно употреблять шашлык вместе с овощами или зелеными салатами. Именно пищевые волокна обеспечивают надлежащую активность ферментативно-секреторной функции желудочно-кишечного тракта для максимального переваривания, усвоения полезных составляющих этого лакомства, заключила врач.

Ранее шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков посоветовал обращать внимание на аромат, эластичность и цвет мяса, приобретаемого для шашлыка. Любителям свинины эксперт не рекомендует покупать продукт в вакуумной упаковке. По словам шеф-повара, идеальным вариантом будет парное мясо.