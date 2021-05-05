Эксперт напомнил о правилах безопасности во время приготовления шашлыков

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Фото: depositphotos/mythja
Разводить огонь на шашлыках можно только в определенных местах, рассказал в интервью радио Sputnik независимый пожарный эксперт Сергей Назаров.
По его словам, использовать открытый огонь около деревьев категорически запрещено. В связи с этим устраивать пикник с шашлыками в лесу не рекомендуется. Согласно правилам пожарной безопасности, от мангала до хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, а до групп лиственных деревьев – не менее 15 метров. В случае с костром расстояние увеличивается в два раза.
На дачных участках мясо можно готовить на расстоянии 5 метров от любых построек. При этом в радиусе двух метров от места жарки не должно быть сухой травы, деревьев и других горячих материалов. Назаров отметил, что данных мер безопасности необходимо строго придерживаться.
"Надо подумать о безопасности, иначе можно и не убежать от огня. Верховые лесные пожары могут двигаться со скоростью 60 километров в час, от них убежать нереально", – прокомментировал специалист.
Он призвал обращаться в соответствующие службы, если в лесу присутствует запах дыма.
"В лесу дымом пахнуть не должно. Лучше сразу сообщить пожарным. У МЧС есть квадрокоптеры, чтобы осматривать большие площади и искать точки с высокой температурой. Лучше проинформировать их", – сказал Назаров, добавив, что в случае с угрозой распространения огня лучше перестраховаться и предупредить пожарных, а не бояться штрафа за ложный вызов.
Эксперт отметил, что ответственность за заведомо ложный вызов МЧС наступает только в тех случаях, когда человек наверняка знает, что ничего нет, но сообщает.
Ранее журналист, лидер общественного мнения Тимофей Баженов напомнил, что жарить шашлыки в Москве можно только в специально отведенных для этого зонах.
Москвичам напомнили о новых правилах разведения костров на даче
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