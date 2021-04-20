Москвичам напомнили о запрете приготовления шашлыков вне спецплощадок

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве разведение костров и открытого огня, в том числе и для приготовления шашлыков в парках, запрещено вне специальных зон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице Агентству "Москва".

"Главное управление МЧС России по Москве напоминает, что в лесопарковых зонах категорически запрещается: разводить костры (в том числе в мангалах), особенно под низковисящими кронами деревьев, в непосредственной близости к сухостою. А также запрещается курить, разбрасывать горящие спички и окурки, пользоваться различными пиротехническими изделиями, заезжать в природоохранные зоны на транспорте, оставлять в лесопарковой зоне тряпки-ветошь, пропитанные маслом или бензином, краской, лаком, другими веществами", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что весной и летом вероятность возникновения пожаров увеличивается, при этом большая их часть происходит из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Так, мангалы и решетки можно использовать исключительно в границах пикниковых зон.

Потенциальную опасность представляет брошенный мусор, газовые баллончики, стекло, которое может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую траву. Давать детям спички и зажигалки также не следует, отметили в МЧС.

В пресс-службе напомнили, что за разведение огня в неположенном месте грозит штраф.

В апреле в Москве стартовал ежегодный месячник пожарной безопасности, направленный на профилактику возникновения пожаров в жилом секторе. На мероприятиях особое внимание уделяют проведению разъяснительной работы с населением, так как основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил использования электрических приборов.