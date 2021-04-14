Месячник пожарной безопасности начался в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В Москве стартовал ежегодный месячник пожарной безопасности, направленный на профилактику причин пожаров в жилом секторе. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах", – приводит слова Бирюкова ТАСС.

По его словам, на мероприятиях особое внимание уделят проведению разъяснительной работы с населением, так как основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил использования электрических приборов.

Бирюков добавил, что в рамках месячника пройдут профилактические рейды, в ходе которых горожанам расскажут о правилах пожарной безопасности и выдадут специальные памятки.

Специалисты уделят особое внимание разъяснительной работе с детьми и подростками. В столичных школах пройдут открытые уроки, на которых учащимся расскажут, что делать при возникновении пожара.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима. Они регулируют и устанавливают те требования и нормативы, при которых можно разжигать костер.

Владельцам частных домов в населенных пунктах запретили сжигать мусор и разводить костры на территории из-за новых правил противопожарного режима. Новые правила будут действовать в течение 5 лет.

Генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов рассказал , что сжигать мусор или траву можно только в специальном мусоросжигателе или же яме до метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. А костер для того, чтобы приготовить мясо и овощи, можно разводить только в мангале. При этом должно быть соблюдено расстояние между мангалом и ближайшей постройкой.