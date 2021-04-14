Месячник пожарной безопасности начался в столице

07:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В Москве стартовал ежегодный месячник пожарной безопасности, направленный на профилактику причин пожаров в жилом секторе. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
"Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах", – приводит слова Бирюкова ТАСС.
По его словам, на мероприятиях особое внимание уделят проведению разъяснительной работы с населением, так как основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил использования электрических приборов.
Бирюков добавил, что в рамках месячника пройдут профилактические рейды, в ходе которых горожанам расскажут о правилах пожарной безопасности и выдадут специальные памятки.
Специалисты уделят особое внимание разъяснительной работе с детьми и подростками. В столичных школах пройдут открытые уроки, на которых учащимся расскажут, что делать при возникновении пожара.
С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима. Они регулируют и устанавливают те требования и нормативы, при которых можно разжигать костер.
Владельцам частных домов в населенных пунктах запретили сжигать мусор и разводить костры на территории из-за новых правил противопожарного режима. Новые правила будут действовать в течение 5 лет.
Генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов рассказал , что сжигать мусор или траву можно только в специальном мусоросжигателе или же яме до метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. А костер для того, чтобы приготовить мясо и овощи, можно разводить только в мангале. При этом должно быть соблюдено расстояние между мангалом и ближайшей постройкой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: