Юрист объяснил, когда дачники могут разжигать костры

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Разжигать костры на даче разрешено только при соблюдении определенных условий, сообщает агентство "Прайм". Подробнее о новых правилах рассказал генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.

К примеру, костер для того, чтобы приготовить мясо и овощи, можно разводить только в мангале. При этом должно быть соблюдено расстояние между мангалом и ближайшей постройкой.

Сжигать мусор или траву можно только в специальном мусоросжигателе или же яме до метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. Условие – чтобы ее можно было засыпать листьями или сухой травой и сжечь. Яма должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки.

Согласно новым правилам, костер должен находиться от хвойного леса на расстоянии не менее 100 метров, а от лиственного – не менее 30. За нарушение можно заработать штраф до 3 тысяч рублей. Он может возрасти до 5 тысяч, если произошел пожар.

"Следует также учитывать, что если вы, например, сжигая мусор, нанесли вред окружающей среде, чужому имуществу, или отдельно взятым людям, то может быть возбуждено еще и уголовное дело, помимо всего вышеперечисленного. Данное правонарушение квалифицируется по статье о нарушении требований пожарной безопасности", – предупредил Баранов.

Новые правила противопожарного режима вступили в силу с 1 января 2021 года. Они регулируют и устанавливают те требования и нормативы, при которых можно разжигать костер.

Владельцам частных домов в населенных пунктах запретили сжигать мусор и разводить костры на территории из-за новых правил противопожарного режима. Новые правила будут действовать в течение 5 лет.