Юрист объяснил, когда дачники могут разжигать костры

Фото: depositphotos/DmitryPoch
Разжигать костры на даче разрешено только при соблюдении определенных условий, сообщает агентство "Прайм". Подробнее о новых правилах рассказал генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.
К примеру, костер для того, чтобы приготовить мясо и овощи, можно разводить только в мангале. При этом должно быть соблюдено расстояние между мангалом и ближайшей постройкой.
Сжигать мусор или траву можно только в специальном мусоросжигателе или же яме до метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. Условие – чтобы ее можно было засыпать листьями или сухой травой и сжечь. Яма должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки.
Согласно новым правилам, костер должен находиться от хвойного леса на расстоянии не менее 100 метров, а от лиственного – не менее 30. За нарушение можно заработать штраф до 3 тысяч рублей. Он может возрасти до 5 тысяч, если произошел пожар.
"Следует также учитывать, что если вы, например, сжигая мусор, нанесли вред окружающей среде, чужому имуществу, или отдельно взятым людям, то может быть возбуждено еще и уголовное дело, помимо всего вышеперечисленного. Данное правонарушение квалифицируется по статье о нарушении требований пожарной безопасности", – предупредил Баранов.
Новые правила противопожарного режима вступили в силу с 1 января 2021 года. Они регулируют и устанавливают те требования и нормативы, при которых можно разжигать костер.
Владельцам частных домов в населенных пунктах запретили сжигать мусор и разводить костры на территории из-за новых правил противопожарного режима. Новые правила будут действовать в течение 5 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: