МЧС назвало самые частые причины пожара в Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более половины (53 процента) всех возгораний в новогодние праздники приходится на неосторожное обращение с огнем, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Аварийный режим работы электрического оборудования вызывает пожар в 18 процентах случаев, а в 16 процентах причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

При этом в ведомстве подчеркнули, что пожары из-за использования пиротехники в зимние каникулы возникают только в 1 проценте случаев.

Около 6 тысяч пожаров произошло в России за последние два года в периоды с 1 по 8 января. При этом травмы получили более 250 человек.

Ранее в МЧС России сообщили, в каких местах запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты. Это любые помещения, здания и сооружения, а также крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов.

Запрет на запуск любых пиротехнических средств также действует вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтных электропередач.

В январе текущего года депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить использование пиротехники рядом с домами и больницами. Парламентарий посчитал, что люди не всегда могут правильно оценить скорость и направление ветра при запуске салютов и фейерверков.

