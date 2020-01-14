В Госдуме предложили запретить запускать фейерверки вблизи домов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо в МЧС России с предложением запретить использование пиротехники рядом с домами и больницами. Об этом сообщает RT.

Парламентарий считает, что люди не всегда могут правильно оценить скорость и направление ветра при запуске пиротехники. Такая ошибка может привести к очень негативным последствиям для окружающих людей.

"Любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжелом состоянии. Для них взрывы в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой", – подчеркнул депутат.

В настоящее время пиротехнику нельзя использовать внутри помещений, на балконах, на территориях пожароопасных объектов, на стадионах, на кладбищах, в парках, заказниках и заповедниках, а также во время проведения митингов и демонстраций.

Ранее в МЧС рассказали, что более десяти пожаров произошло в новогодние праздники в России по причине неосторожного обращения с пиротехникой. В новогоднюю ночь произошло большинство инцидентов. Чаще всего возгорания фиксировались на балконах и лоджиях, поскольку туда залетали отдельные заряды.

