Петарды стали причиной более 10 пожаров в новогодние праздники в России

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Более десяти пожаров произошло в новогодние праздники в России по причине неосторожного обращения с петардами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Как уточняют в ведомстве, в новогоднюю ночь произошло большинство инцидентов. Чаще всего возгорания фиксировались на балконах и лоджиях, поскольку туда залетали отдельные заряды.

Отмечается, что перед Новым годом сотрудники МЧС рассказали россиянам о правилах использования пиротехники, а также взяли под контроль все специальные площадки для проведения пиротехнических показов.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Медведково из-за петарды едва не сгорела квартира. Огонь вспыхнул на балконе одной из квартир в доме на Полярной улице. Самих хозяев дома не было. Пожарных вызвали соседи.

Огонь потушили за несколько минут. По словам сотрудников МЧС, пожар возник из-за петарды, которая залетела на балкон.

