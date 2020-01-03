Орнитолог призвал отказаться от пиротехники в лесопарках из-за стресса у птиц

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Запуск салютов и петард в лесопарковых зонах может пагубно сказаться на здоровье проживающих там птиц. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадима Мишина.

"Птицы боятся так, что, шарахаясь, разбиваются о вольеры, травмируются, и нам приходится специально за этим следить, даже привязывать птиц. Это, безусловно, стресс сумасшедший. Во время этого стрессирования у птицы могут быть дыхательные спазмы, но если мы можем вовремя это заметить и сделать соответствующие инъекции, ввести препараты, снять спазм, то в дикой природе это уже не получится", – заявил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что в лесу птицы могут напороться на ветки из-за беспокойного метания, а также сбросить перья – в том числе те, что необходимы для полета и, как следствие, для выживания.

По словам Мишина, он бы предпочел, чтобы жители Москвы отказались от пиротехники вообще или же запускали петарды и салюты в стороне от лесных массивов и скоплений птиц.

Ранее в МЧС призвали россиян соблюдать технику безопасности при использовании пиротехники. Спасатели напомнили, что существует опасность пожара или взрыва при неправильной эксплуатации фейерверков и салютов. Небрежное обращение с пиротехникой может стать причиной серьезных травм.

