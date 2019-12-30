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Общество

10:01

В МЧС призвали соблюдать технику безопасности при использовании пиротехники

безопасность общество

Фото: depositphotos/vladacanon

Главное управление МЧС РФ по Московской области призывает соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники из-за опасности возгорания или взрыва, что может стать причиной травм или даже гибели. Об этом сообщил начальник пресс-службы главка Федор Польшин.

"Следуйте инструкции по применению пиротехнического изделия. Будьте внимательны и осторожны", – сказал Польшин ТАСС.

Также в МЧС напомнили, что покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах. Вся продукция должна быть сертифицирована и иметь соответствующий знак качества.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян также внимательнее изучать инструкции по запуску фейерверков и использованию петард в новогоднюю ночь. Он отметил, что в праздничные дни в больницы поступает множество пациентов с ожогами.

Кроме того, парламентарий призвал внимательнее выбирать новогодние елки. Они, по его словам, должны проходить сертификацию Роспотребнадзора.

Роспотребназдор рассказал, как выбрать фейерверк

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