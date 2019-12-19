Названы популярные продукты для новогоднего стола у россиян

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Крупнейшие торговые сети отметили рост продаж мандаринов, игристых вин, икры и сладостей. При подготовке праздничного новогоднего стола россияне предпочитают классический "новогодний набор". Об этом сообщает ТАСС.

Продажи цитрусовых в магазинах в предновогоднюю неделю вырастают в среднем в 2 раза. Продажи шампанского увеличиваются почти в шесть раз, а водки – всего в 1,5 раза.

Также наблюдается значительный рост спроса на игристые вина, икру, мандарины, конфеты в коробках, подарочные косметические наборы, крепкий алкоголь, детские подарки, игрушки и майонез.

Перед Новым годом у покупателей повышенным спросом пользуются шоколадные конфеты в коробках, детские кондитерские подарочные наборы, чай и кофе в праздничной упаковке. Кроме того, растет спрос на молоко, молочный шоколад, яйца, глазированные сырки, бананы, булочные изделия и мандарины.

При этом у каждого субъекта страны есть свои предпочтения. "В ХМАО и Удмуртии – коньяк, а на Алтае покупают водку. В Адыгее выбирают в подарки кремы и товары для красоты. Икра – лидер по продажам в Кабардино-Балкарии и Волгоградской области. Жители Калмыкии запасаются лотерейными билетами", – отмечают исследователи.

Москва и Санкт-Петербург соответствуют общероссийским трендам. В этих городах в лидерах продаж игристое вино, конфеты и ликеро-водочные изделия.

Ранее диетолог Мария Дубская дала советы, как не поправиться при обильных угощениях в Новый год. По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе, в первую очередь, являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, чтобы сохранить фигуру.

