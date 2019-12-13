Диетологи рассказали о правильном новогоднем меню

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Диетологи советуют заранее продумать новогоднее меню и пересмотреть рецепты некоторых блюд, чтобы провести новогоднее застолье без осложнений для организма, передает РИА Новости.

Врач персонифицированной медицины Маргарита Королева рекомендует купить некоторые продукты незадолго до праздника и попробовать их. Также она советует не голодать перед новогодней ночью, чтобы желудочно-кишечных тракт не пострадал от обилия блюд.

"Большинство продуктов на новогоднем столе жирные и непривычные для нашего организма, так как они не используются в ежедневном рационе. Поэтому заранее необходимо прорепетировать некое застолье и в небольших количествах попробовать все", – пояснила она.

Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау также призывает перед Новым годом и в последующие праздничные дни не пропускать привычные приемы пищи, поскольку полуголодный день с обильным ужином плохо отразится на самочувствии.

"Немного набрать вес после ночного застолья – не самое страшное последствие новогодней ночи. Гораздо опаснее оказаться в больнице с сердечным приступом, гипертоническим кризом, обострением панкреатита, острым калькулезным холециститом", – заявила Рау.

Врач-диетолог Сергей Обложко советует отказаться от насыщенных жиров, которые больше откладываются в организме. Он рекомендует составлять меню, исходя из средиземноморской системы питания, основанной на употреблении хороших жиров. Он напомнил, что они содержатся в рыбе, орехах, авокадо и растительных маслах.

Специалисты сошлись во мнении, что на праздничном столе должны быть овощи в любом исполнении, так как они увеличивают объем в желудке и приносят чувство насыщения. По словам специалистов, от тяжелых салатов, где будет картошка, отварная морковь и другие высокоуглеводистые продукты в сочетании с колбасой, жирным мясом и майонезом, лучше отказаться. Заменить их лучше на теплые салаты с рыбой или постным мясом с добавлением большого количества салатных листьев.

Также специалисты считают, что заправлять салаты лучше домашними соусами. По их мнению, идеально для салата подойдет нерафинированное масло с добавлением сока лимона, свежих трав и специй. Соли должно быть минимальное количество. Также подойдут красные соусы, сделанные на основе томатов, и соевый соус.

От жирного мяса эксперты просят отказаться, заменив их легкими закусками из нежирной рыбы и нежирного мяса птицы. Диетологи рекомендуют распределить калорийные блюда на несколько дней – таким образом удастся следовать традициям и в то же время не навредить здоровью.

К десертам в виде тортов и пирожных в новогоднюю ночь советуют отнестись с настороженностью, отдав предпочтение фруктам и ягодам или легкому тортику. Кроме того, есть сладкое нужно оценив свое состояние – действительно ли очень хочется попробовать десерт и есть ли для него место в желудке.

Что касается напитков, то главным на новогоднем столе эксперты называют воду. Она обеспечивает хорошую детоксикацию организма, повышает метаболические процессы и способствует своевременной эвакуации из желудочно-кишечного тракта. Чтобы не отравиться алкоголем, специалисты рекомендуют не понижать градус и не смешивать напитки. Самым же идеальным вариантом станет один или два бокала сухого вина или шампанского.

Ранее диетолог Мария Дубская дала советы, как не поправиться при обильных угощениях в Новый год. По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе, в первую очередь, являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.

Майонез Дубская порекомендовала заменить на греческий йогурт. Игристое же вовсе пить не стоит, поскольку пузырьки газа оказывают раздражительный эффект на желудочно-кишечный тракт и стимулируют чувство голода.