В Роскачестве дали рекомендации по выбору новогодней гирлянды

09:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору безопасной новогодней гирлянды. Отмечается, что во время работы она не должна выделять резкий запах пластмассы, а вся информация об изделии должна быть указана на русском языке, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскачества.
Как подчеркивают специалисты, небезопасные гирлянды могут стать причиной пожара или отравления вредными веществами. Чтобы избежать этого, покупать гирлянды можно в официальных местах продаж у продавцов, которые имеют все необходимые документы.
Если на коробке информация указана только на азиатских языках, а сверху наклеена этикетка на русском, это может свидетельствовать о том, что гирлянду ввезли неофициально, отметили в Роскачестве.
При выборе нужно проверить целостность обмотки провода, особое внимание стоит уделить местам соединения с блоком питания и вилкой. По возможности товар необходимо протестировать.
Вилка изделия должна быть из качественного материала, стандартной формы. Различные фигурные, декоративные вилки зачастую ломаются быстрее, пояснили в Роскачестве.
При использовании гирлянды на улице необходимо убедиться, что она обладает необходимой степенью защиты от влаги. Также не должна быть повреждена изоляция, провод должен плотно прилегать ко всем элементам изделия.
Чтобы избежать возгорания, нельзя оборачивать лампочки бумагой, тканью и другими материалами, которые могут загореться.
Также в преддверии новогодних праздников специалисты Роскачества дали советы по выбору и покупке салютов. Отмечается, что при покупке нужно проверить целостность коробки. Дело в том, что от этого зависит, сработает ли заряд и насколько безопасно его хранить и перемещать. Для этого ее можно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки.
Количество и размер зарядов влияет на красоту и скорость салюта, поэтому в Роскачестве рекомендовали выбирать тот, у которого короткие интервалы между выстрелами и большой калибр, иначе есть вероятность того, что салют будет длиться долго, с большими паузами, но маленьким и некрасочным.
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