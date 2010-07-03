Роскачество дало рекомендации по покупке салютов

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В преддверии новогодних праздников специалисты Роскачества дали советы по выбору и покупке салютов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие исследования.



Отмечается, что при покупке нужно проверить целостность коробки. Дело в том, что от этого зависит, сработает ли заряд и насколько безопасно его хранить и перемещать. Для этого ее можно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки.

Количество и размер зарядов влияет на красоту и скорость салюта, поэтому в Роскачестве рекомендовали выбирать тот, у которого короткие интервалы между выстрелами и большой калибр, иначе есть вероятность того, что салют будет длиться долго, с большими паузами, но маленьким и некрасочным.

Эксперты подчеркивают, что пиротехнику нужно покупать в специализированных точках, где продавцы имеют необходимые документы, а не в палатках.

Ранее сообщалось, что активисты "Безопасной столицы" накануне Нового года проведут рейды, целью которых станет выявление мест незаконной торговли пиротехникой. Такие рейды будут направлены на выявление продажи нелицензированной продукции.

По словам координатора проекта Антона Акишина, пиротехнические товары, как правило, начинают активно появляться в продаже накануне Нового года. Активист уточнил, что нерадивые предприниматели в целях заработка часто размещают палатки с некачественными фейерверками у метро. В случае выявления нелегальной торговли салютами компетентные органы проводят соответствующие мероприятия.

