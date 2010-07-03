Кинологи посоветовали давать собакам успокоительные во время новогодних салютов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кинологи дали советы, как помочь собаке справиться со стрессом во время новогодних салютов и фейерверков. Специалисты отмечают, что можно обнять питомца или дать ему успокоительные капли, в составе которых содержатся только натуральные седативные травы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).
"Когда собака испытывает стресс, спокойно обнимите ее, без нервных поглаживаний. Чтобы помочь питомцу справиться со страхом, можно использовать успокоительные капли, в составе которых содержатся только натуральные седативные травы", – рассказала представитель РКФ.
Как уточняется, такие препараты нужно давать питомцу заранее, поскольку они имеют накопительный эффект. Также владельцам домашних животных можно обратиться к зоопсихологу задолго до наступления праздника.
"В новогоднюю ночь обычно фиксируется самое большое количество побегов собак. Если вы не уверены в своей собаке, не можете оценить, насколько будет силен ее страх при фейерверках и хлопушках, в канун празднования Нового года постарайтесь погулять с ней до 20:00", – сказали в РКФ.
Специалисты отмечают, что если все же прогулка состоялась во время салюта, собаку нельзя отпускать с поводка даже на огороженной площадке.
В новогодние праздники в столице пройдет около 1,2 тысячи мероприятий. Будут работать театры, музеи, культурно-досуговые центры. Кроме того, москвичи смогут увидеть фейерверки и салюты в новогоднюю ночь на 29 площадках. Для удобства москвичей все салюты пройдут после часа ночи, кроме площадки на Большом Якиманском мосту.
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