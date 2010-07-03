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Общество

16:37

Новогодние салюты в столице запустят с 29 площадок

город праздники общество

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Увидеть фейерверки и салюты в новогоднюю ночь в столице можно будет на 29 площадках, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. По его словам, 18 из 29 площадок будут располагаться в парковых зонах.

"У нас запланировано достаточно широкое гуляние. Конечно, главное внимание – это фейерверки. У нас будет 14 площадок в округах, которые специально делаются под новогоднюю ночь. Кроме того, новогодние гуляния пройдут в парках. Новогодний высотный салют запланирован в 11 точках – это традиционные места, они хорошо известны", – приводит слова Кибовского РИА Новости.

Кроме того, в 18 парковых зонах пройдут локальные малые фейерверки. По словам Кибовского, для удобства москвичей все салюты пройдут после часа ночи, кроме площадки на Большом Якиманском мосту.

"Традиционно там отдельный салют", – сказал руководитель департамента.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказал, что к 16 декабря в городе завершатся работы по установке новогодних елей и монтажу праздничной иллюминации.

По его словам, праздничную атмосферу создадут в каждом округе столицы. Всего в городе установят более четырех тысяч световых и объемно-декоративных конструкций.

Город активно готовят к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Дизайнеров и студентов профильных вузов пригласили принять участие в оформлении города.

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