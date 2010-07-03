Рейды по борьбе с незаконной торговлей пиротехникой пройдут в Москве

Москва 24/Игорь Иванко

Активисты "Безопасной столицы" накануне Нового года проведут рейды, целью которых станет выявление мест незаконной торговли пиротехникой. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на координатора проекта Антона Акишина.

Отмечается, что такие рейды будут направлены на выявление продажи нелицензированной продукции.

"В этом году также будем проводить мероприятия и следить за несанкционированной торговлей пиротехникой. Такая продукция, как правило, не лицензирована и может приводить к травматизму. В основном травмируются подростки", – сообщил Акишин.

По его словам, пиротехнические товары, как правило, начинают активно появляться в продаже накануне Нового года. Активист уточнил, что нерадивые предприниматели в целях заработка часто размещают палатки с некачественными фейерверками у метро.

В случае выявления нелегальной торговли салютами компетентные органы проводят соответствующие мероприятия. По столице обстановка с незаконной продажей пиротехники обстоит чуть лучше, нежели в области, заключил Акишин.

Ранее стало известно, что магазин пиротехники открыли рядом с заправкой в Подмосковье. Жителей деревни испугало опасное соседство взрывоопасных товаров с АЗС.