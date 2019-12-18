Россиян призвали внимательнее изучать инструкции по запуску фейерверков

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян внимательнее изучать инструкции по запуску фейерверков и использованию петард в новогоднюю ночь. Он отметил, что в праздничные дни в больницы поступает множество пациентов с ожогами.
"Рекомендую всем приобретать продукцию только в сертифицированных магазинах, внимательно изучать способы эксплуатации и запускать фейерверки и салюты только в предназначенных для этого местах", – сказал Менделевич Агентству "Москва".
Кроме того, парламентарий призвал внимательнее выбирать новогодние елки. Они, по его словам, должны проходить сертификацию Роспотребнадзора.
"Да, были случаи отравления формальдегидом, но, как правило, это происходило при приобретении несертифицированной продукции, в состав которой входит дешевая пластмасса, выделяющая, выделяющий формальдегид", – отметил депутат.
Ранее специалисты Роскачества дали советы по выбору и покупке салютов. Отмечается, что при покупке нужно проверить целостность коробки. Дело в том, что от этого зависит, сработает ли заряд и насколько безопасно его хранить и перемещать. Для этого ее можно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки.
Количество и размер зарядов влияет на красоту и скорость салюта, поэтому в Роскачестве рекомендовали выбирать тот, у которого короткие интервалы между выстрелами и большой калибр, иначе есть вероятность того, что салют продлится долго, с большими паузами, но будет маленьким и некрасочным.
Кроме того, активисты "Безопасной столицы" накануне Нового года проведут рейды, целью которых станет выявление мест незаконной торговли пиротехникой. Такие рейды будут направлены на выявление продажи нелицензированной продукции.
По словам координатора проекта Антона Акишина, пиротехнические товары, как правило, начинают активно появляться в продаже накануне Нового года. Активист уточнил, что нерадивые предприниматели в целях заработка часто размещают палатки с некачественными фейерверками у метро. В случае выявления нелегальной торговли салютами компетентные органы проводят соответствующие мероприятия.
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