Москвичей призвали покупать пиротехнику только в фирменных магазинах

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Активисты общественной организации "Безопасная столица" призвали москвичей покупать пиротехнику только в фирменных магазинах, у которых есть лицензия. Об этом Агентству "Москва" сообщил координатор проекта Антон Акишин. Он напомнил, что поддельная пиротехника опасна.



"Из года в год мы наблюдаем такую практику: сэкономил на пиротехнике, она в руках и взорвалась. Не нужно покупать петарды вблизи каких-нибудь железнодорожных вокзалов. Был недавно в Клину, видел, как прямо у платформы развернули несанкционированную торговлю пиротехническими средствами, откуда привезли эти товары – непонятно", – сказал Акишин.

Кроме того, активисты "Безопасной столицы" накануне Нового года проведут рейды, целью которых станет выявление мест незаконной торговли пиротехникой. Такие рейды будут направлены на выявление продажи нелицензированной продукции.

По словам Акишина, пиротехнические товары, как правило, начинают активно появляться в продаже накануне Нового года. Активист уточнил, что нерадивые предприниматели в целях заработка часто размещают палатки с некачественными фейерверками у метро. В случае выявления нелегальной торговли салютами компетентные органы проводят соответствующие мероприятия.