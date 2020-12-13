В МЧС напомнили, где запрещено запускать фейерверки

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В МЧС России сообщили, в каких местах запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты. Об этом пишет ТАСС.
"Запрещено применение пиротехнических изделий внутри любых помещений, зданий и сооружений, а также на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов", – напомнили в МЧС.
В ведомстве заявили, что запрет на запуск любых пиротехнических средств также действует вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтных электропередач.
В МЧС посоветовали покупать пиротехнику только в специализированных магазинах. Кроме того, при запуске следует соблюдать все необходимые меры безопасности.
"Нельзя использовать изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия", – заключили в МЧС.
В январе текущего года депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить использование пиротехники рядом с домами и больницами. Парламентарий посчитал, что люди не всегда могут правильно оценить скорость и направление ветра при запуске салютов и фейерверков.
Позднее стало известно, что с января 2021 года неопасную пиротехнику будет разрешено использовать на концертах и спортивных мероприятиях. Соответствующий пункт был добавлен в новую редакцию правил противопожарного режима. При этом применение пиротехники в жилых домах было запрещено за исключением бенгальских огней и хлопушек.
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