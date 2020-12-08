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Москва 24

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Общество

10:26

Врач рассказала об опасностях новогодних каникул

общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Терапевт Анна Землянухина считает, что главная опасность новогодних праздников заключается в возможности получить обморожение на фоне алкогольного опьянения, сообщает News.ru.

"Пьяный человек плохо контролирует себя. В таком состоянии он может упасть и получить обморожение или переохлаждение. Также большую опасность для здоровья представляет переедание. В период новогодних праздников увеличиваются случаи острого панкреатита и острого холецистита", – рассказала специалист.

Землянухина также напомнила об алкогольном отравлении, различных переломах и травмах, вызванных неосторожным пользованием пиротехникой.

Ранее организатор мероприятий Вероника Теплякова рассказала, как устроить необычную новогоднюю вечеринку дома. По ее словам, если включить фантазию, число вариаций празднования Нового года окажется неисчерпаемым.

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