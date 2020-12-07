Организатор мероприятий подсказала идеи для празднования Нового года дома

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Организатор мероприятий Вероника Теплякова рассказала, как устроить необычную новогоднюю вечеринку дома, сообщает Пятый канал.

По ее словам, если включить фантазию, число вариаций празднования Нового года окажется неисчерпаемым. К примеру, можно устроить праздник в стиле стиляг, гавайскую, маскарад или любую костюмированную вечеринку, для которой наряды можно сделать своими руками. К созданию декораций и костюмов можно подключить семью.

Любителям путешествий и гастрономических экспериментов она предлагает провести вечеринку национальной кухни. На нее можно пригласить друзей, причем каждый приготовит свое блюдо. Дом можно украсить флагами или тематическими картинками на тему выбранной страны.

Можно в праздничную ночь сыграть в настольные игры. Например, новогоднюю Мафию, где вместо обычного "убийцы" можно ввести персонаж Деда Мороза, и все будут угадывать, кто же это.

Еще одна идея – организовать Тайного Санту. Это подойдет тем, у кого на вечеринке будет большое количество гостей. Все договариваются о максимальной сумме подарка. С помощью специального сервиса надо рандомно распределить, кто кому будет вручать подарок.

"Все будут одарены подарками, но не будут знать, кто их Санта", – объяснила Теплякова. Когда все развернут подарки, можно будет устроить "угадайку" и вычислить, кто был чьим Сантой.

Самый простой вариант для празднования – это обычное застолье с танцами и караоке. На любом устройстве можно открыть YouTube и петь любимые песни. Можно провести конкурс на лучшую песню.

По словам организатора мероприятий, самое главное на любом празднике – это живые эмоции, общение с близкими друзьями и родными.

Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко посоветовала россиянам из-за пандемии коронавируса провести Новый год дома, а каникулы – на природе.

Она предложила россиянам почаще гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять жирной и вредной едой. При этом следует минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты.

