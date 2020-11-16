В Совфеде посоветовали россиянам провести Новый год дома

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Новый год в условиях пандемии коронавируса лучше провести дома, а каникулы – на природе. Об этом заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, передает РИА Новости.

"Известно, что Новый год – семейный праздник. И предстоящую новогоднюю ночь в силу сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, конечно, лучше встретить в кругу семьи", – заявила сенатор.

Она предложила россиянам почаще гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять жирной и вредной едой. При этом следует минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты.

Если же на новогодние каникулы планируется поездка, то лучше обратить внимание на путешествия по России, отметила Святенко. Это можно сделать по программе туристического кешбэка. Она действует на путевки, оплаченные до 5 декабря.

