Названы города, популярные у россиян в новогодние каникулы

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год.
В формировании рейтинга учитывались данные бронирования жилья в период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года, сообщает сервис бронирования Tvil.ru.
Выяснилось, что чаще всего россияне предпочитают уезжать на новогодние праздники в Санкт-Петербург и Казань. Также популярными направлениями в этот период стали Ярославль и Нижний Новгород.
Кроме того, россияне часто уезжают в Челябинск и Владивосток. Также новогодние каникулы граждане РФ предпочитают проводить в Егорьевске (Московская область) и Выборге (Ленинградская область). Определенную популярность имеют и такие направления, как Кимры (Тверская область) и Светлогорск (Калининградская область).
Специалисты сообщили, что чаще всего россияне бронируют жилье на период от двух до пяти ночей. На размещение они готовы потратить от 1,5 до 51,4 тысячи рублей.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что к концу 2020 года туристический поток в России может упасть на 40–50%. По ее словам, выездной туризм и вовсе уменьшится на 80%. Догузова призвала россиян взвешивать все риски при планировании путешествий за пределы страны в связи с угрозой распространения коронавируса.
Названы самые популярные направления для поездок на Новый год
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