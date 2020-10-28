Ростуризм ожидает падение турпотока в РФ на уровне 40–50% к концу года

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Туристический поток в России к концу 2020 года может сократиться на 40–50%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала НТВ. По ее словам, больше всего пострадали отели в крупных городах, нацеленные на бизнес-поездки.

Также она предположила, что выездной туризм к концу года упадет на 80%.

Глава Ростуризма призвала россиян быть максимально внимательными и взвешивать все риски при планировании путешествий за пределы страны из-за распространения COVID-19.

Она напомнила о необходимости оформлять медицинские страховки, которые включают лечение от коронавируса в случае возникновения таких ситуаций.

С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

С 1 июня правительство России начало поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма, а 1 июля в России стартовал полноценный летний туристический сезон. В настоящее время возобновлено авиасообщение с некоторыми странами.

