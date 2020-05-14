Кабмин выделил свыше 23 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Правительство РФ выделило российским авиакомпаниям свыше 23 миллиардов рублей в качестве меры поддержки на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Уточняется, что выделяемая сумма составит 23,4 миллиарда рублей.
"Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60 процентов от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30 процентов от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10 процентов от общего объема)", – сообщает пресс-служба правительства.
Кроме того, часть выделяемых средств авиакомпании смогут потратить на операционную деятельность и содержание имущества.
Для получения поддержки от государства компании нужно представить в Росавиацию заявление с пакетом необходимых документов. В течение 20 дней будет принято решение о возможности выплаты.
Отмечается, что постановление разработано на основании активных консультаций с участниками рынка. В правительстве ожидают, что такая поддержка со стороны государства поможет авиакомпаниям в период ограничений.
Ранее президент России Владимир Путин поручил запустить новую программу поддержки лизинга российских самолетов. Предполагалось, что это позволит за два года выпустить более 50 судов.
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