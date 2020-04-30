Путин поручил подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики. Вступить в силу они должны в ближайшее время, передает РИА Новости.

"Просил подготовить правительство очередной пакет экстренных мер поддержки граждан и экономики, решений, которые должны вступить в силу уже в ближайшее время", – сообщил глава государства в ходе совещания по вопросам экономики.

При этом российский лидер отметил, что ситуация, с которой каждый день сталкивается население, остается по-прежнему сложной.

По словам Путина, эпидемиологическая обстановка и последствия распространения коронавируса требуют новых действий, а также быстрого реагирования.

Ранее президент поручил проработать предложения по поддержке социально ориентированных НКО. Он добавил, что работники социальных учреждений, деятельность которых направлена на решение проблем в связи со сложившейся из-за коронавируса ситуацией, должны быть поддержаны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также заявлял о необходимости разработки мер поддержки населения. В частности, он поручил Минэкономразвития предоставить предложения по восстановлению экономики.