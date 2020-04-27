Мишустин поручил Минэкономразвития разработать предложения по восстановлению экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минэкономразвития 30 апреля должно представить в правительство РФ предложения по восстановлению нормального ритма работы экономики. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
"Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство", – приводит слова Мишустина Агентство "Москва".
Ранее Мишустин поручил к 30 апреля подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Речь идет о мерах, введенных в связи с пандемией коронавируса. Поручение распространяется на Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав.
До этого Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общепита, предусматривающие поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса, чтобы снизить риски инфицирования граждан. Сейчас возможна только работа сервисов доставки. На втором этапе смогут работать предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале.
Переходный режим, предполагающий начало выхода людей из самоизоляции, разрешает работу предприятий общественного питания площадью не более 50 квадратных метров. Это будет возможно при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1–2 посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее 1 метра).
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