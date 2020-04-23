Первыми после самоизоляции смогут открыться кафе площадью до 50 кв м

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общепита, предусматривающие поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса, чтобы снизить риски инфицирования граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сейчас возможна только работа сервисов доставки. На втором этапе смогут работать предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале.

"Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 квадратных метров при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1–2 посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее 1 метра). Массовые мероприятия (банкеты, поминки и другое) запрещены", – говорится в документе.

На этапе стойкой тенденции к снижению в регионе допускаются массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1–2 метров. В условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования.

Каждый из этапов предусматривает противоэпидемические мероприятия. Речь идет как о работе персонала в масках и перчатках, так и использовании одноразовой посуды до проведения стандартной уборки.

Отмечается, что эти рекомендации позволят бизнесу работать без рисков инфицирования персонала и посетителей.

В России за последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса.

В столице подтверждено 1 959 новых случаев заражения. Всего в Москве к настоящему моменту вирусом заразились 33 940 человек.

29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.