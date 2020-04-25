Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений для ИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о мерах, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Поручение распространяется на Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав. Срок исполнения – 30 апреля.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общепита, предусматривающие поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса, чтобы снизить риски инфицирования граждан. Сейчас возможна только работа сервисов доставки. На втором этапе смогут работать предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале.

Переходный режим, предполагающий начало выхода людей из самоизоляции, разрешает работу предприятий общественного питания площадью не более 50 квадратных метров. Это будет возможно при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1–2 посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее 1 метра). Массовые мероприятия запрещены.

На этапе стойкой тенденции к снижению в регионе допускаются массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1–2 метров. В условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования.

За последние сутки в России подтверждено 5 966 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 2 612 пришлось на Москву. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, в том числе 312 в Москве. За весь период выявлен 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.