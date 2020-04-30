В Москве промышленным предприятиям предоставят субсидии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столица предоставит субсидии промышленным предприятиям. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Финансовую помощь будут оказывать по трем направлениям. Организациям компенсируют часть выплат процентов по кредитам, лизинговые платежи и расходы на присоединение к системам инженерно-технического обеспечения.

Максимальный размер субсидий на проценты по кредитам, связанным с поставками оборудования, составит 200 миллионов рублей в год. Субсидии до 100 миллионов в год будут выдавать для возмещения части расходов по лизинговым платежам.

"Размер субсидии по технологическому присоединению может составить до 100 миллионов рублей в год на один земельный участок и покрыть до 50% фактически понесенных затрат предприятием", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общий объем финансовой поддержки промышленных предприятий составит до 1,3 миллиарда рублей. Подать заявку на предоставление выплат можно через систему "Управление инвестиционной деятельностью" до 30 сентября включительно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте инвестиционного портала.

Ранее сообщалось, что правительство столицы расширило перечень получателей субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по договорам франшизы. Порядок скорректировали с учетом пожеланий предпринимателей.

Подать заявку на субсидию для франчайзи могут субъекты малого и среднего бизнеса, работающие по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Ранее поддержку оказывали только компаниям, функционирующим по договорам коммерческой концессии или субконцессии.

Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17. Кроме того, работает телеграм-канал.

