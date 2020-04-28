В столице расширили перечень получателей субсидии для франчайзи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство столицы расширило перечень получателей субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по договорам франшизы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Порядок скорректировали с учетом пожеланий предпринимателей. Теперь подать заявку на субсидию для франчайзи могут субъекты малого и среднего бизнеса, работающие по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Ранее поддержку оказывали только компаниями, функционирующим по договорам коммерческой концессии или субконцессии.

Кроме того, власти пересмотрели действующие ограничения по срокам регистрации договоров. Теперь претендовать на выплаты смогут компании, у которых договоры зарегистрированы в Роспатенте до пяти лет включительно.

Субсидии могут использовать для возмещения процентов по кредитам, затрат на оплату коммунальных платежей и расходов на приобретение оборудования из своих средств и с помощью лизинговых платежей. С этого года компенсацию можно также получить на выплату паушальных взносов.

Максимальный размеры выплаты для франчайзи составляет 1 миллион рублей, прием заявок продлится до 1 июня. Экспертная комиссия будет каждую неделею рассматривать поступившие к ним заявки для оперативной финансовой помощи компаниям.

15 апреля Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

Также столичные власти предварительно договорились со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.

Около 300 организациям предоставили отсрочку уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года. В число компаний вошли кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.

Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17. Кроме того, работает телеграм-канал.

