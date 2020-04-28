В столице расширили перечень получателей субсидии для франчайзи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство столицы расширило перечень получателей субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по договорам франшизы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Порядок скорректировали с учетом пожеланий предпринимателей. Теперь подать заявку на субсидию для франчайзи могут субъекты малого и среднего бизнеса, работающие по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Ранее поддержку оказывали только компаниями, функционирующим по договорам коммерческой концессии или субконцессии.
Кроме того, власти пересмотрели действующие ограничения по срокам регистрации договоров. Теперь претендовать на выплаты смогут компании, у которых договоры зарегистрированы в Роспатенте до пяти лет включительно.
Субсидии могут использовать для возмещения процентов по кредитам, затрат на оплату коммунальных платежей и расходов на приобретение оборудования из своих средств и с помощью лизинговых платежей. С этого года компенсацию можно также получить на выплату паушальных взносов.
Максимальный размеры выплаты для франчайзи составляет 1 миллион рублей, прием заявок продлится до 1 июня. Экспертная комиссия будет каждую неделею рассматривать поступившие к ним заявки для оперативной финансовой помощи компаниям.
15 апреля Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.
Также столичные власти предварительно договорились со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.
Около 300 организациям предоставили отсрочку уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года. В число компаний вошли кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.
Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.
Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17. Кроме того, работает телеграм-канал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: