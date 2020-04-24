Утвержденную Собяниным поддержку получили 70% обратившихся предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денис

Более 70% предпринимателей, обратившихся в центр поддержки при оперативном штабе по экономике столицы, уже получили помощь, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, глава оперативного штаба по экономике Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет о мерах поддержки, которые вошли в три антикризисных пакета, утвержденных Сергеем Собяниным.

Отмечается, что наиболее часто за помощью обращались бизнесмены, занимающиеся торговлей, производством, предоставлением услуг, общественным питанием. Также это были предприниматели, работающие в сфере образования и туризма.

"Работа горячей линии центра поддержки экономики доказала, что она является эффективным инструментом в диалоге между властью и бизнесом. Такого рода взаимодействие позволяет нам оперативно реагировать на ситуацию в городе и предлагать решения, необходимые бизнесу прямо сейчас", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в свою очередь, отметил, что неделю назад большинство запросов касалось оформления цифровых пропусков. На данный момент, по его словам, этот вопрос почти не звучит.

15 апреля президент России Владимир Путин рассказал о дополнительных мерах по поддержке предпринимателей. В частности, он предложил оказать прямую помощь бизнесу со стороны государства для выплаты зарплат работникам предприятий. Кроме того, Путин поручил доработать список компаний, которые более всего нуждаются в поддержке и которые входят в наиболее важные отрасли экономики.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин потребовал жестко контролировать ситуацию с выдачей беспроцентных кредитов. Он отметил важность ежедневного мониторинга получения предпринимателями подобных займов. Мишустин призвал банки оперативно приступить к выдаче беспроцентных кредитов.

В Москве на поддержку столичного бизнеса было выделено около 70 миллиардов рублей.