Утвержденную Собяниным поддержку получили 70% обратившихся предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денис
Более 70% предпринимателей, обратившихся в центр поддержки при оперативном штабе по экономике столицы, уже получили помощь, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, глава оперативного штаба по экономике Владимир Ефимов.
По его словам, речь идет о мерах поддержки, которые вошли в три антикризисных пакета, утвержденных Сергеем Собяниным.
Отмечается, что наиболее часто за помощью обращались бизнесмены, занимающиеся торговлей, производством, предоставлением услуг, общественным питанием. Также это были предприниматели, работающие в сфере образования и туризма.
"Работа горячей линии центра поддержки экономики доказала, что она является эффективным инструментом в диалоге между властью и бизнесом. Такого рода взаимодействие позволяет нам оперативно реагировать на ситуацию в городе и предлагать решения, необходимые бизнесу прямо сейчас", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в свою очередь, отметил, что неделю назад большинство запросов касалось оформления цифровых пропусков. На данный момент, по его словам, этот вопрос почти не звучит.
15 апреля президент России Владимир Путин рассказал о дополнительных мерах по поддержке предпринимателей. В частности, он предложил оказать прямую помощь бизнесу со стороны государства для выплаты зарплат работникам предприятий. Кроме того, Путин поручил доработать список компаний, которые более всего нуждаются в поддержке и которые входят в наиболее важные отрасли экономики.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин потребовал жестко контролировать ситуацию с выдачей беспроцентных кредитов. Он отметил важность ежедневного мониторинга получения предпринимателями подобных займов. Мишустин призвал банки оперативно приступить к выдаче беспроцентных кредитов.
В Москве на поддержку столичного бизнеса было выделено около 70 миллиардов рублей.
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