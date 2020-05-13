В РФ нужно обеспечить надежное авиасообщение – Путин

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Владимир Путин в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок заявил, что в России нужно обеспечить надежное качественное авиасообщение, чтобы отрасль видела перспективы развития, сообщает РИА Новости.

Президент РФ отметил, что на прошлой неделе дал поручение выделить почти 11 миллиардов рублей федеральных средств на неотложные нужды аэропортов.

"Подчеркну, наша общая задача – обеспечить надежное, качественное и безопасное авиасообщение в РФ, при этом важно, чтобы отрасль видела перспективы развития", – заявил Путин.

Он попросил руководителей федеральных ведомств доложить, как на практике реализуются принятые решения.

Ранее Путин поручил запустить новую программу поддержки лизинга российских самолетов. Предполагается, что за два года это позволит выпустить более 50 судов.