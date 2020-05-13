Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин поручил запустить новую программу поддержки лизинга российских самолетов, за два года это позволит выпустить более 50 судов. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

"Для этого на 2020–2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов", – сказал президент.

Глава государства отметил, что подобная программа позволит обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолетов за два года.

Также президент заявил о необходимости обеспечить надежное авиасообщение в России, чтобы у отрасли были перспективы развития.

Путин напомнил, что на прошлой неделе было дано поручение поддержать аэропорты в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения качественного и безопасного авиасообщения в стране.

Ранее Путин поручил правительству РФ до 1 июня разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики на фоне коронавируса. В срок до 20 мая кабмин также обязан определить предельный размер бюджетного кредита для регионов.

