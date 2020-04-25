Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.

"Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", – указано в сообщении на сайте кабмина.

Мерой поддержки смогут воспользоваться предприниматели, состоящие в реестре субъектов МСП. Отсрочка вводится на срок до 4–6 месяцев. После этого периода будет доступна рассрочка по налогам и сборам. Выплачивать их надо будет в течение года.

В правительстве ранее сформировали список наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей. В него включены, в частности, организации общественного питания, выставочная деятельность, туризм, бытовые услуги и другое.

Налоговые каникулы и отсрочки по страховым платежам, введенные правительством, входят в первый пакет помощи экономике. Утвердить его кабмину поручил президент России Владимир Путин.

