Мишустин расширил программу беспроцентного кредитования бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о расширении программы помощи предприятиям отраслей, которые больше всех пострадали от пандемии коронавируса.
В частности, он отметил, что беспроцентные кредиты теперь могут получить и крупные компании из секторов, которые понесли наибольшие убытки. Ранее подобные займы предназначались лишь для предприятий малого и среднего бизнеса.
"Для этого скорректированы правила выделения субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным предприятиям малого и среднего бизнеса на поддержку занятости", – подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что 75% этих кредитов будут обеспечены гарантиямм Внешэкономбанка России. Кроме того, планируется дополнительное финансирование беспроцентных займов в размере 3,5 миллиарда рублей.
"В итоге, по данным министерства экономического развития, общий объем выданных кредитов должен достичь 305 миллиардов рублей", – заключил Мишустин.
15 апреля президент России Владимир Путин рассказал о дополнительных мерах по поддержке предпринимателей. В частности, он предложил оказать прямую помощь бизнесу со стороны государства для выплаты зарплат работникам предприятий. Кроме того, Путин поручил доработать список компаний, которые более всего нуждаются в поддержке и которые входят в наиболее важные отрасли экономики.
Ранее Мишустин потребовал жестко контролировать ситуацию с выдачей беспроцентных кредитов. Он отметил важность ежедневного мониторинга получения предпринимателями подобных займов. Мишустин призвал банки оперативно приступить к выдаче беспроцентных кредитов.
В Москве на поддержку столичного бизнеса было выделено около 70 миллиардов рублей. Кроме того, Сбербанк по состоянию на 23 апреля выдал уже более 500 кредитов под 0% по государственной программе на выплату зарплат.
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