В России предложили создать туристическое такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Представители Общероссийского объединения пассажиров (ООП) предложили создать в России туристическое такси. Об этом сообщает газета "Известия".
В письме на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой авторы инициативы предлагают создать автоматизированные точки вызова такси даже при отсутствии связи или разряженном телефоне, установив их в популярных туристических местах.
Кроме того, водителей предлагается отправить на специальные курсы, после которых они смогут самостоятельно проводить экскурсии для пассажиров.
В ООП предложили финансировать проект за счет средств, выделенных на реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
В материале говорится, что затраты на программу могут составить от 300 миллионов до одного миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что в столице к 2040 году может появиться беспилотный общественный транспорт. Он позволит повысить безопасность движения, разгрузить дороги и улучшить расписание движения.
Заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Мария Майорова отметила, что в настоящее время беспилотный транспорт тестируют. Она выразила мнение, что вместе с транспортом нового поколения на столичных дорогах станет безопаснее.
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