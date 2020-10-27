В России предложили создать туристическое такси

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Представители Общероссийского объединения пассажиров (ООП) предложили создать в России туристическое такси. Об этом сообщает газета "Известия".

В письме на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой авторы инициативы предлагают создать автоматизированные точки вызова такси даже при отсутствии связи или разряженном телефоне, установив их в популярных туристических местах.

Кроме того, водителей предлагается отправить на специальные курсы, после которых они смогут самостоятельно проводить экскурсии для пассажиров.

В ООП предложили финансировать проект за счет средств, выделенных на реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В материале говорится, что затраты на программу могут составить от 300 миллионов до одного миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в столице к 2040 году может появиться беспилотный общественный транспорт. Он позволит повысить безопасность движения, разгрузить дороги и улучшить расписание движения.

Заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Мария Майорова отметила, что в настоящее время беспилотный транспорт тестируют. Она выразила мнение, что вместе с транспортом нового поколения на столичных дорогах станет безопаснее.

