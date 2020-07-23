В Дептрансе рассказали о тестировании беспилотных автомобилей

17:16
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Ежедневно на дороги столицы выезжают около 70 автономных машин в рамках тестирования беспилотников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Каждый день на улицы столицы в условия реального трафика выезжает около 70 машин, всего они преодолели почти 4 миллиона километров", – рассказали в ведомстве.
В Дептрансе разъяснили, что беспилотные машины – это перспективное направление развития технологий, причем устройства доказывают эффективность в реальных условиях дорожного движения.
"В Москве уже создан инфраструктурный фундамент на улично-дорожной сети города. Эта подробная электронная карта всех улиц с разметкой, парковкой и габаритами. Интеллектуальная транспортная система, готовая передавать в каждую машину фазу светофора и ситуацию на дороге в онлайн, – у нас тоже есть", – рассказали специалисты.
Однако для того, чтобы полноценно использовать беспилотные технологии, требуются изменения в законодательстве.
Ранее министерство транспорта РФ разработало план поэтапного запуска автомобилей-беспилотников к 2024 году.
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