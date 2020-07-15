Минтранс РФ разработал план поэтапного запуска к 2024 году машин-беспилотников

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министерство транспорта Российской Федерации разработало план поэтапного запуска к 2024 году автомобилей-беспилотников. В настоящий момент проблема отсутствия нормативной базы для этого еще не решена, говорится на официальном сайте ведомства.

Сейчас фактически пройден важный первый этап технологической зрелости и готовности высокоавтоматизированного транспорта, обратил внимание заместитель министра транспорта России Алексей Семенов. "Сейчас мы переходим ко второму этапу – практическому внедрению, массовому использованию этих технологий. Здесь мы сталкиваемся с одним из наиболее серьезных препятствий для полноценного и безопасного внедрения беспилотного транспорта – отсутствием необходимой и достаточной нормативной правовой базы", – рассказал он.

В дальнейшем планируются мероприятия по разработке нормативной правовой и нормативно-технической базы. Ожидается, что в документе отобразят такие аспекты, как порядок расследования правонарушений с участием беспилотников, их классификацию. Помимо того, сформируют права и обязанности участников дорожного движения.

При этом комплекс мероприятий в настоящий момент проходит межведомственное согласование, чтобы направить их в российское правительство.

Ранее говорилось, что беспилотные такси могут появиться в Москве в 2024 году. Срок выпуска автомобильных беспилотников зависит от реализации соответствующих проектов совместно с Минтрансом, МВД и Минпромторгом.