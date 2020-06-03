"Яндекс" представил новое поколение беспилтных автомобилей

Фото: "Яндекс"

"Яндекс" в представил новый беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata. В 2020 году компания выведет 100 таких машин на дороги общего пользования в России и США.

Как рассказал Агентству "Москва" директор по развитию направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Артем Фокин, первые пять машин с марта ездят по столице.

По его словам, большая часть новых автомобилей останется в Москве, так как это основная тестовая зона, а некоторые поедут в американский город Иннополис, где уже почти два года работает беспилотное такси.

Четвертое поколение беспилотных автомобилей – совместная работа инженеров Mobis и "Яндекса". Инженеры значительно усовершенствовали набор сенсоров, также стало больше камер с разным фокусным расстоянием.

Радары на крыше и позволяют системе различать еще больше машин впереди и за автомобилем, а на передних крыльях – могут лучше "видеть" пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора.

Ранее сообщалось, что беспилотники могут начать ездить в Москве через 4-7 лет. Сейчас в рамках тестирований за рулем находится инженер-испытатель. Однако управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях.

Законодательно закрепить применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам общего пользования планировали в конце 2021 года.