В России будут готовить пилотов легких дронов

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Образовательные программы для подготовки операторов легких беспилотных аппаратов до конца года будут представлены на согласование в Росавиацию. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, программы обучения разрабатываются ассоциацией "Аэронет" и Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации. Они включают в себя четыре категории, продолжительность которых составляет от 8 до 80 академических часов. Сложность обучения будет зависеть от массы дрона, целей его использования и условий эксплуатации.

"Минимальная нагрузка предусмотрена для тех, кто планирует управлять дроном в пределах прямой видимости. Если же беспилотник используют для выполнения задач за пределами визуальной видимости, нужен совсем другой объем знаний и навыков", – отмечают эксперты.

Появление образовательных программ позволит готовить специалистов для обслуживания беспилотников, а также выдавать документы для организации полетов. У оператора появится официальный документ об обучении, который станет подтверждением его квалификации.

Ранее в Томском государственном университете рассказали о планах организовать сервис доставки еды и книг с помощью беспилотников. Проект в дальнейшем могут реализовать в новом кампусе для всех университетов города.

