Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

09:34

В России будут готовить пилотов легких дронов

технологии общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Образовательные программы для подготовки операторов легких беспилотных аппаратов до конца года будут представлены на согласование в Росавиацию. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, программы обучения разрабатываются ассоциацией "Аэронет" и Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации. Они включают в себя четыре категории, продолжительность которых составляет от 8 до 80 академических часов. Сложность обучения будет зависеть от массы дрона, целей его использования и условий эксплуатации.

"Минимальная нагрузка предусмотрена для тех, кто планирует управлять дроном в пределах прямой видимости. Если же беспилотник используют для выполнения задач за пределами визуальной видимости, нужен совсем другой объем знаний и навыков", – отмечают эксперты.

Появление образовательных программ позволит готовить специалистов для обслуживания беспилотников, а также выдавать документы для организации полетов. У оператора появится официальный документ об обучении, который станет подтверждением его квалификации.

Ранее в Томском государственном университете рассказали о планах организовать сервис доставки еды и книг с помощью беспилотников. Проект в дальнейшем могут реализовать в новом кампусе для всех университетов города.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика