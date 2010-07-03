В Томске протестируют доставку еды и книг студентам с помощью беспилотников

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Томский государственный университет (ТГУ) намерен в качестве эксперимента организовать сервис доставки еды и книг с помощью беспилотников. Проект в дальнейшем могут реализовать в новом кампусе для всех университетов города, сообщил ТАСС.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, тестовый проект по испытанию беспилотных летальных аппаратов получил название "Тайга". Его реализация поможет отработать схему доставки по воздуху в условиях жилых кварталов.

Испытания могут стартовать уже в текущем учебном году. Присоединиться к инициативе "Умная роща" в ТГУ предварительно готовы в X5 Retail Group. Компания может создать склад возле общежитий томского университета, чтобы студенты могли заказывать продукты и иные товары через приложение.

Результаты теста планируется масштабировать при создании нового высокотехнологичного кампуса на 20 тысяч мест, который построят на левом берегу реки Томь. Комплекс описывается как объединение жилого пространства, лабораторий разного профиля, технологических коворкингов, спорткомплексов и фудкортов.

Ранее стало известно, что легкие бытовые дроны в России разрешат свободно запускать в воздух на небольшую высоту. Речь идет об устройствах весом не более 30 килограммов. Запускать их можно будет только в светлое время, на высоту до 150 метров и только при визуальном контроле оператора.